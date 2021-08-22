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dv.ee

22 августа 2021 в 8:28 Поделиться:









Зафиксирован 101 новый случай коронавируса, двое скончались

За сутки в Эстонии было сделано 2373 первичных теста на коронавирус, из них 101 тест (4,3% от общего числа) оказался положительным.

Пациент с коронавирусом в интенсивной терапии (иллюстративное фото) Фото: SHANNON STAPLETON, Reuters/Scanpix

В 82,2% выявленных случаях заражения люди не прошли вакцинацию.