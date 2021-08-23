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    Исследование: люди стали увереннее искать новую работу

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Результаты недавнего исследования рынка труда, организованного CVKeskus.ee и Агентством по исследованию зарплат, показали, что почти половина работающих сегодня людей нашла бы себе рабочее место, равноценное нынешнему, максимум за четыре месяца.

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