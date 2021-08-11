Ярослав Тавгень • 11 августа 2021 в 13:57
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Ресторанный Бизнес

Владелец ресторанов: новые требования - нелепость. Почему все должны бумагу марать?

Мартти Сийманн.  

Совладелец и член правления OKO Restoranid Мартти Сийманн отрицательно относится к той части проекта поправок к Постановлению о требованиях к безопасности и здравоохранения рабочей среды, вызванных биологическими факторами риска, которая требует от предприятий составить анализ рисков рабочей среды и прислать его к 1 сентября в Трудовую инспекцию. Правительство хочет принять данное постановление, чтобы сдержать распространение коронавируса в тех местах, где работники активно общаются с клиентами.

"Это нелепость, - говорит Сийманн. - Почему теперь все должны делать анализ рисков? Сделайте его сами и предъявите нам, а мы поставим галочки - так будет нормально. А не так, что мы тут разводим бюрократию, и каждый теперь должен марать бумагу и писать сочинение на тему, что я буду делать, а что не буду. Составьте форму, а мы её заполним. Сделайте домашнюю работу - чем там чиновникам ещё заниматься?"

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