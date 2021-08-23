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dv.ee

23 августа 2021 в 13:35 Поделиться:









Каршеринг с «доставкой на дом»: ELMO Rent разрабатывает новую уcлугу

Иллюстративное фото. Фото: Elmo Rent

К концу году на эстонском рынке появится новая услуга – каршеринг с «доставкой на дом», пишет Rus.Delfi.

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"Мы уже думаем и работаем над тем, чтобы прийти самим к клиенту — к концу года наши машины благодаря технологии дистанционного управления будут сами приезжать домой к клиенту", — заявила исполнительный директор ELMO Rent Юлия Некрасова.

По ее словам, если сейчас нужно искать машину по городу, то совсем скоро автомобиль сможет приехать к нужному месту без водителя, а заказчик - сесть в него и поехать по своим делам.

"Оператор дистанционно будет управлять автомобилем и по заказу подвозить его к нужному месту. Это промежуточное решение на пути к автономно-движущемуся автомобилю и мы развиваем эту технологию", — добавила она.