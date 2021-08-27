Солнечные парки в Эстонии дали этим летом 10% всей электроэнергии

Парадокс Eesti Energia: чтобы отказаться от сланца, нужно производить его и дальше

Eesti Energia придумала, как поспеть за свежими трендами климатической политики, а заодно продолжить выработку ископаемого топлива: нужно создать собственное химическое производство и отказаться от горючего сланца, но при этом придется расширить производство масел.