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    Солнечные парки в Эстонии дали этим летом 10% всей электроэнергии

    В июне и июле нынешнего года солнечные парки произвели почти 10% всей электроэнергии в странах ЕС. По данным аналитического центра Ember, три года назад этот показатель составлял всего 6%, сообщает Financial Times.

    Успехи Эстонии в производстве возобновляемой энергии впечатляют (на фото - глава Эстонской ассоциации солнечной энергетики Андрес Меэсак).Фото: Лийз Трейманн
    Особо выделяются своими успехами Эстония и Венгрия: если в 2018 году обе страны производили очень небольшое количество электричества из солнечной энергии, то в этом году очевиден значительный прогресс, информирует Financial Times.
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