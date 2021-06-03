Кристьян Пруул • 3 июня 2021 в 3:00
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Парадокс Eesti Energia: чтобы отказаться от сланца, нужно производить его и дальше
Eesti Energia придумала, как поспеть за свежими трендами климатической политики, а заодно продолжить выработку ископаемого топлива: нужно создать собственное химическое производство и отказаться от горючего сланца, но при этом придется расширить производство масел.
Глава Eesti Energia Хандо Суттер и руководитель экологической службы Хедди Класен. Фото: Лийз Трейманн
К 2035 году компания откажется от использования горючего сланца в электроэнергетике и производстве масел, а также от производства жидких видов топлива, заявили председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер и руководитель экологической службы компании Хедди Класен.
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