Парадокс Eesti Energia: чтобы отказаться от сланца, нужно производить его и дальше

Eesti Energia придумала, как поспеть за свежими трендами климатической политики, а заодно продолжить выработку ископаемого топлива: нужно создать собственное химическое производство и отказаться от горючего сланца, но при этом придется расширить производство масел.

Глава Eesti Energia Хандо Суттер и руководитель экологической службы Хедди Класен. Фото: Лийз Трейманн

К 2035 году компания откажется от использования горючего сланца в электроэнергетике и производстве масел, а также от производства жидких видов топлива, заявили председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер и руководитель экологической службы компании Хедди Класен.