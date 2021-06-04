Зайцев: сократим сланцевую промышленность и займемся переработкой стаканчиков для йогурта?

Председатель профсоюза Narva Energia Андрей Зайцев. Фото: Личный архив

План Eesti Energia полностью отказаться от сланца для выработки электричества к 2030 году вызвал скептическое отношение у профсоюза Нарвских электростанций, передает rus.err.ee.

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По оценке профсоюза, возобновляемые источники энергии не смогут полностью заменить сланцевое электричество, которое обеспечивает населению стабильное электроснабжение при любой погоде, а государству энергобезопасность. Наибольшее недовольство профсоюзов вызвало то, что на презентации новой стратегии Eesti Energia ни слова не сказали о работниках сланцевой промышленности.

"В этом секторе только у нас работает около 6000 человек. Сократим сланцевую промышленность и начнем перерабатывать стаканчики для йогурта?" – прокомментировал заявление руководства Eesti Energia председатель профсоюза Narva Energia Андрей Зайцев.

Государственная энергетическая компания Eesti Energia планирует к 2030 году полностью прекратить использование горючего сланца для выработки электроэнергии, используя в дальнейшем ископаемое сырье только в своем дочернем предприятии химической промышленности Enefit Power.