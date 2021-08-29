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    Центробанк Афганистана ограничил снятие денег со счетов

    Банк в Кабуле, Афганистан. Иллюстративное фото.Фото: Rahmat Gul, Scanpix

    Центробанк Афганистана предписал всем банкам страны ввести ограничение на снятие средств с личных счетов в размере $200 в неделю, сообщает РБК.

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    22 августа 2021
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    ЦБ Афганистана также поручил всем банкам страны возобновить работу - они закрылись после прихода к власти террористического движения «Талибан».
    В ЦБ заявили, что решение о лимите временное и принято в связи с финансовыми трудностями в стране.
    Центробанк Афганистана также поручил всем банкам страны возобновить работу и напомнил владельцам компаний о возможности электронных переводов.
    Регулятор выпустил директиву после того, как в Кабуле начались протесты: люди требовали, чтобы им выдали их деньги, хранящиеся на счетах.

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