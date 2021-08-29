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dv.ee

29 августа 2021 в 7:51 Поделиться:









Деньги из второй пенсионной ступени начнут возвращать на следующей неделе

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Выплаты людям, покидающим вторую пенсионную ступень, начнут осуществлять 2 сентября, пишет rus.err.ee.

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Выплаты будет производить в произвольном порядке не банк, а Пенсионный центр.

Пенсионный центр начнет выплачивать деньги 2 сентября и будет делать это в течение месяца всем, кто подал заявление об изъятии средств из второй пенсионной ступени не позднее 31 марта 2021 года, сообщил руководитель отдела коммуникаций Swedbank Мартин Кыйв.

"Выплаты будут осуществлять в случайном порядке, они не зависят от времени подачи заявления или алфавитного порядка, - пояснил Кыйв. - Информация о сумме прибывает при поступлении платежа на расчетный счет. В пояснении к платежу указывается ставка подоходного налога и сумма удержанного подоходного налога".