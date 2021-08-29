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    Деньги из второй пенсионной ступени начнут возвращать на следующей неделе

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Выплаты людям, покидающим вторую пенсионную ступень, начнут осуществлять 2 сентября, пишет rus.err.ee.

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    1 августа 2021
    Заявление о выходе из II пенсионной ступени аннулировали почти 4000 человек
    Выплаты будет производить в произвольном порядке не банк, а Пенсионный центр.
    Пенсионный центр начнет выплачивать деньги 2 сентября и будет делать это в течение месяца всем, кто подал заявление об изъятии средств из второй пенсионной ступени не позднее 31 марта 2021 года, сообщил руководитель отдела коммуникаций Swedbank Мартин Кыйв.
    "Выплаты будут осуществлять в случайном порядке, они не зависят от времени подачи заявления или алфавитного порядка, - пояснил Кыйв. - Информация о сумме прибывает при поступлении платежа на расчетный счет. В пояснении к платежу указывается ставка подоходного налога и сумма удержанного подоходного налога".

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