Исследование: вместо повышения заработной платы люди хотели бы пенсию работодателя
Исследование, проведённое Luminor в странах Балтии, показало, что в Эстонии люди ценят долгосрочные трудовые вознаграждения (дополнительные отпускные дни, медицинское страхование и пенсия работодателя) выше, чем такие краткосрочные льготы, так как служебный автомобиль или рабочий телефон. При этом пенсия работодателя ценится выше обычной надбавки к заработной плате, сообщил банк в пресс-релизе.
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