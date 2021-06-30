Исследование: вместо повышения заработной платы люди хотели бы пенсию работодателя

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Исследование, проведённое Luminor в странах Балтии, показало, что в Эстонии люди ценят долгосрочные трудовые вознаграждения (дополнительные отпускные дни, медицинское страхование и пенсия работодателя) выше, чем такие краткосрочные льготы, так как служебный автомобиль или рабочий телефон. При этом пенсия работодателя ценится выше обычной надбавки к заработной плате, сообщил банк в пресс-релизе.