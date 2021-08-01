Заявление о выходе из II пенсионной ступени аннулировали почти 4000 человек

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Открывшейся в этом году возможностью покинуть вторую пенсионную ступень решили воспользоваться чуть более 160 000 человек, из них 4000 (2,5%) позднее передумали и аннулировали свои заявления, пишет rus.err.ee.

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В субботу, 31 июля, для тех, кто подал с января по март заявление о выходе из второй пенсионной ступени, истек срок его отзыва.

Выплаты производятся с пятимесячной задержкой, то есть подавшие заявление в первый период получат деньги в сентябре. При выплате удерживается подоходный налог.

При выходе из второй ступени к ней можно повторно присоединиться только через 10 лет.