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    Рийгикогу не избрал президента в первом туре

    Кандидат в президенты Алар Карис. Фото: Andras Kralla

    В понедельник, 30 августа, депутатам Рийгикогу в первом туре не удалось избрать президента Эстонии, пишет rus.err.ee.

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    Кандидатуру директора Эстонского национального музея Алара Кариса поддержали 63 парламентария, в то время как для избрания нужно было получить 68 голосов.
    Второй тур будет проведен во вторник, 31 августа, в 12:00, кандидаты могут быть выдвинуты утром того же дня с 8:00 до 10:00.
    Если президента не удастся избрать и во втором туре, то прямо во вторник пройдет и третий тур. Если же и он окончится безрезультатно, то процесс выборов перейдет в коллегию выборщиков, где к 101 депутату Рийгикогу присоединятся 107 представителей местных самоуправлений.

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