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    Аллан Реммелькоор покидает Pro Kapital

    Аллан Реммелькоор на открытии торгового центра Т1.Фото: Raul Mee

    Член правления Pro Kapital Аллан Реммелькоор покидает компанию спустя 24 года работы, чтобы присоединиться к девелоперу Kapitel, пишет Äripäev.

    «24 года – это большой срок. В будущем Pro Kapital планирует сосредоточиться на развитии жилой недвижимости, и я признаю, что это никогда не было моей сильной стороной. Я все же уделяю больше внимания коммерческой недвижимости», - объясняет Реммелькоор.
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