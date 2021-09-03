  • Поделиться:

    Основатель ERIAL Илья Дягелев останется под стражей

    Илья Дягелев.Фото: Andras Kralla

    Подозреваемый в инвестиционном мошенничестве основатель кредитно-сберегательного общества ERIAL Илья Дягелев останется под стражей, чтобы не иметь возможности повлиять на ход судебного разбирательства, сообщает Äripäev.

    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
      Оформите подписку на «Деловые ведомости»
      Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.

      Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

      Поделиться:
    • Самое читаемое
    Статьи по теме
    Все статьи по теме

    Основатель ERIAL Илья Дягелев останется под стражей
    Подписка на акции Tallink превысила предложение в 3,1 раза
    Минэкономики предложит правительству объединить EAS и KredEx
    Инвестор
    Редкий день на Таллиннской бирже
    Сегодня на Таллиннской бирже акции многих предприятий демонстрируют большой рост.
    Сегодня на Таллиннской бирже акции многих предприятий демонстрируют большой рост.
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Тармо Танилас: эйфория на финансовых рынках может закончиться плачевно
    Сеппо Саарио – легендарный финский инвестор, накопивший многолетний личный опыт, который он изложил в нескольких хороших книгах. Недавно, наводя порядок на книжной полке, я наткнулся на новую версию его Инвестиционной книги, и снова у меня возникло искушение просмотреть мысли этого гуру. Я не очень далеко продвинулся в своем чтении, когда появились первые чёткие сигналы о том, что нынешняя эйфория на финансовых рынках должна заставить инвесторов с более длительным опытом проявить осторожность, пишет инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас.
    Сеппо Саарио – легендарный финский инвестор, накопивший многолетний личный опыт, который он изложил в нескольких хороших книгах. Недавно, наводя порядок на книжной полке, я наткнулся на новую версию его Инвестиционной книги, и снова у меня возникло искушение просмотреть мысли этого гуру. Я не очень далеко продвинулся в своем чтении, когда появились первые чёткие сигналы о том, что нынешняя эйфория на финансовых рынках должна заставить инвесторов с более длительным опытом проявить осторожность, пишет инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас.
    Все мнения
    Новости
    Все статьи
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Эпицентр
    Все большие материалы
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение