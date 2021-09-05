Новости

dv.ee

5 сентября 2021 в 10:29 Поделиться:









Евростат изучит ошибки в бюджете Эстонии

Иллюстративное фото. Фото: BORIS ROESSLER, Scanpix

Статистическая служба Европейского союза связалась с властями Эстонии по поводу обнаруженных Госконтролем ошибок в бюджете 2020 года, и изучает необходимость исправления прошлогодних данных по бюджетному дефициту и государственному долгу Эстонии, пишет rus.err.ee.

Читайте также Минфин: неточности могут быть и в новом бюджете

"Евростат и Департамент статистики Эстонии совместно определят, являются ли отправленные в Евростат в апреле этого года данные о дефиците и долге Эстонии за 2020 год правильными или нуждаются в исправлении. Также будет оценен характер потенциальной проблемы и ее происхождение", - cообщил пресс-секретарь представительства Европейской комиссии в Таллинне.

Вице-канцлер Минфина по бюджетной политике Свен Кирсипуу отметил, что ошибки не повлияли на расчет бюджетной позиции: «Расчет баланса бюджета отличается от методологии расчета государственного бюджета и выполняется в соответствии с принципами Европейской системы счетов (ESA), которым следует Евростат. Исходные данные для оценки бюджетной позиции берутся из изменений бюджетов государственных бюджетных учреждений, и в этих расходах ошибок не было».