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    Евростат изучит ошибки в бюджете Эстонии

    Иллюстративное фото.Фото: BORIS ROESSLER, Scanpix

    Статистическая служба Европейского союза связалась с властями Эстонии по поводу обнаруженных Госконтролем ошибок в бюджете 2020 года, и изучает необходимость исправления прошлогодних данных по бюджетному дефициту и государственному долгу Эстонии, пишет rus.err.ee.

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    "Евростат и Департамент статистики Эстонии совместно определят, являются ли отправленные в Евростат в апреле этого года данные о дефиците и долге Эстонии за 2020 год правильными или нуждаются в исправлении. Также будет оценен характер потенциальной проблемы и ее происхождение", - cообщил пресс-секретарь представительства Европейской комиссии в Таллинне.
    Вице-канцлер Минфина по бюджетной политике Свен Кирсипуу отметил, что ошибки не повлияли на расчет бюджетной позиции: «Расчет баланса бюджета отличается от методологии расчета государственного бюджета и выполняется в соответствии с принципами Европейской системы счетов (ESA), которым следует Евростат. Исходные данные для оценки бюджетной позиции берутся из изменений бюджетов государственных бюджетных учреждений, и в этих расходах ошибок не было».

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