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    Госконтроль: минфин при составлении госбюджета ошибся на сотни миллионов евро

    Иллюстративное фото.

    Отчет Государственного контроля показывает, что все сводные суммы государственного бюджета на 2020 год - доходы, расходы, инвестиции, финансовые сделки - неверны. Размер ошибки - несколько сотен миллионов евро.

    Государственный контроль опубликовал сегодня отчёт «Правильность бухгалтерского годового отчета государства за 2020 год и законность операций». Госконтроль пришёл к выводу, что Министерство финансов представило в «Законе о государственном бюджете на 2020 год» неверные данные о запланированных доходах и запланированных расходах.
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