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    Microsoft и Wise - в числе самых привлекательных работодателей Эстонии

    Согласно результатам опроса, проведенного консалтинговым агентством Instar, самыми привлекательными работодателями Эстонии являются компании Microsoft и Wise, а также Департамент полиции и погранохраны, сообщает портал rus.err.ee.

    Логотип Wise (иллюстративное фото)Фото: DADO RUVIC, Reuters/Scanpix
    Половина из опрошенных студентов хотела бы работать в компании Microsoft, информирует rus.err.ee cо ссылкой на утренние новости ETV+.
    59% cпециалистов предпочли бы работать в финтех-компании Wise.
    52% учащихся профессиональных училищ Эстонии назвали наиболее привлекательным работодателем Департамент полиции и погранохраны.
    Всего в опросе компании Instar участвовало около 9000 человек.

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