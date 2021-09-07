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dv.ee

7 сентября 2021 в 6:44 Поделиться:









Аренда жилья за год подорожала за 13,5%

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

По данным Департамента статистики, изменение индекса потребительских цен в августе составило по сравнению с июлем 0,7% и по сравнению с тем же месяцем прошлого года – 5,0%. В годовом сравнении товары в августе были дороже на 3,8% и услуги – на 7,3%, сообщает пресс-служба департамента.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с августом прошлого года на индекс потребительских цен более всего повлияло подорожание жилищных услуг, которое составило треть от общего изменения. «Поступившее в дома электричество было дороже на 38,8% и аренда жилья – на 13,5%», – добавила Трасанов.