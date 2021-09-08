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dv.ee

8 сентября 2021 в 6:58 Поделиться:









Число постояльцев в гостиничном секторе выросло в июле на 10%

По данным Департамента статистики, услугами предприятий по размещению в июле нынешнего года воспользовались в Эстонии 381 000 туристов, что на 10% больше в сравнении с аналогичным прошлогодним показателем.

Гостиница Sokos Hotell Viru в Таллинне (иллюстративное фото) Фото: Лийз Трейманн

Согласно статистике, численность местных туристов растет уже второй год подряд, при этом зарубежных гостей вновь оказалось значительно меньше прежнего.