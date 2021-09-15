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    Акции Apple и Globalstar подешевели после презентации нового iPhone

    Компания Apple представила очередную линейку мобильных телефонов. Многие инвесторы предполагали, что новые iPhone 13 будут поддерживать спутниковую связь, однако все это оказалось лишь слухами, сообщает Äripäev.

    Новая линейка iPhone 13 (иллюстративное фото)Фото: Apple
    На фоне "вбросов" о том, что новые айфоны якобы будут использовать спутниковую связь через сеть спутников на низкой околоземной орбите (LEO), акции спутниковой компании Globalstar с конца августа выросли на 90%. После презентации Apple их курс рухнул более чем на 20%, информирует Äripäev.
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