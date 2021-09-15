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15 сентября 2021 в 8:23 Поделиться:









Levikom просит кредиторов о санации

Исполнительный директор Levikom Пеэп Пылдсамм. Фото: LIIS TREIMANN

Суд постановил, что Levikom может провести процедуру санации, однако для этого ее должны предварительно одобрить две трети кредиторов компании. На данный момент долги Levikom составляют около 10 млн евро, пишет Äripäev.

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Согласно отчетности, у Levikom есть долги в размере десяти миллионов евро и активы на сумму более четырех миллионов евро. Пока не ясно, будет ли увеличен объем требований и какие из них затронет процедура санации. В то же время советник по санации Мартин Круп отмечает, что в план санации, вероятно, будет включена большая часть из этих 10 млн евро.

Основная часть задолженности (8,3 млн евро) телекоммуникационной компании состоит из долгосрочных обязательств, которые представляют собой конвертируемые займы, полученные от собственников. Краткосрочные обязательства на 1,9 млн евро включают в себя долги поставщикам, Swedbank и государству.

Кроме того, адвокатское бюро TGS Baltic подало в суд заявление с требованием признать Levikom банкротом. Согласно законодательству, ходатайство о проведении санации будет рассмотрено до рассмотрения заявления о банкротстве.

Если две трети кредиторов одобрят план реорганизации компании, то вероятно, что Levikom предпочтет санацию. Если этого не произойдет или судья по какой-либо причине отклонит план санации или закончит рассмотрение ходатайства о санации, суд начнет рассматривать заявление о банкротстве.

По оценке Крупа, для кредиторов выгоднее процедура санации, поскольку активы компании очень специфичны и найти нового владельца может быть сложно: «Безусловно, важно сохранить компанию, что определенно даст кредиторам шанс вернуть свои деньги».

Глава Levikom Пеэп Пылдсамм отмечает, что компания сокращает расходы и осенью надеется получить лицензию на частотное разрешение на 5G по доведению беспроводной услуги "последней мили" в любой сельский уголок по всей Эстонии ("Последняя миля" - государственный проект, целью которого является обеспечение устойчивым интернет-соединением домов, где сигнал слабый или его вообще нет - прим.ред.). В связи с этим компания подала заявление о санации, так как считает, что лицензия на частоту 5G поможет Levikom встать на ноги.