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    Рост цен на электроэнергию заставил нарвские электростанции работать на полную мощность

    Иллюстративное фото.Фото: Andras Kralla

    Биржевая стоимость электроэнергии в 141 евро за мегаватт и прогнозируемые 160 евро на среду заставили нарвские электростанции расконсервировать и запустить всё оборудование по производству электроэнергии, пишет rus.err.ee.

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    По словам руководителя предприятия AS Enefit Power Андреса Вайнола, это позволило немного сдержать рост цен, однако для потребителя стоимость энергии довольно ощутима из-за высокой цены на квоты на выброс углекислого газа.
    "Напоминаю, что 75-80% от цены электроэнергии, которую мы производим на рынок, составляют именно налоги, связанные с охраной окружающей среды", - сказал Андрес Вайнола.
    Помимо квот на СО2, Вайнола отметил неготовность соседних стран быстро перестроиться на выработку возобновляемой энергии, что подтвердил и лидер нарвского профсоюза энергетиков, который ранее обращал внимание политиков на возможные проблемы в случае отказа от сланцевой энергетики.
    Он указал и на проявившиеся последствия сокращений персонала: «Персонал работает на износ, потому что под такое количество оборудования людей не хватает».

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