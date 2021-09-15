Рост цен на электроэнергию заставил нарвские электростанции работать на полную мощность
Иллюстративное фото.Фото: Andras Kralla
Биржевая стоимость электроэнергии в 141 евро за мегаватт и прогнозируемые 160 евро на среду заставили нарвские электростанции расконсервировать и запустить всё оборудование по производству электроэнергии, пишет rus.err.ee.
По словам руководителя предприятия AS Enefit Power Андреса Вайнола, это позволило немного сдержать рост цен, однако для потребителя стоимость энергии довольно ощутима из-за высокой цены на квоты на выброс углекислого газа.
"Напоминаю, что 75-80% от цены электроэнергии, которую мы производим на рынок, составляют именно налоги, связанные с охраной окружающей среды", - сказал Андрес Вайнола.
Помимо квот на СО2, Вайнола отметил неготовность соседних стран быстро перестроиться на выработку возобновляемой энергии, что подтвердил и лидер нарвского профсоюза энергетиков, который ранее обращал внимание политиков на возможные проблемы в случае отказа от сланцевой энергетики.
Он указал и на проявившиеся последствия сокращений персонала: «Персонал работает на износ, потому что под такое количество оборудования людей не хватает».
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