Новости

dv.ee

15 сентября 2021 в 7:36 Поделиться:









Рост цен на электроэнергию заставил нарвские электростанции работать на полную мощность

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Биржевая стоимость электроэнергии в 141 евро за мегаватт и прогнозируемые 160 евро на среду заставили нарвские электростанции расконсервировать и запустить всё оборудование по производству электроэнергии, пишет rus.err.ee.

Читайте также Цена на электроэнергию в Эстонии установила новый рекорд

По словам руководителя предприятия AS Enefit Power Андреса Вайнола, это позволило немного сдержать рост цен, однако для потребителя стоимость энергии довольно ощутима из-за высокой цены на квоты на выброс углекислого газа.

"Напоминаю, что 75-80% от цены электроэнергии, которую мы производим на рынок, составляют именно налоги, связанные с охраной окружающей среды", - сказал Андрес Вайнола.

Помимо квот на СО 2 , Вайнола отметил неготовность соседних стран быстро перестроиться на выработку возобновляемой энергии, что подтвердил и лидер нарвского профсоюза энергетиков, который ранее обращал внимание политиков на возможные проблемы в случае отказа от сланцевой энергетики.

Он указал и на проявившиеся последствия сокращений персонала: «Персонал работает на износ, потому что под такое количество оборудования людей не хватает».