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    Департамент: Эстония признаёт все используемые в мире вакцины

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Департамент здоровья Эстонии решил разрешить людям подтверждать свою т.н. инфекционную безопасность любыми вакцинами, официально используемыми в разных странах, пишет Rus.Delfi.

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    13 сентября 2021
    В Эстонии пройдет массовая кампания по вакцинации без предварительной регистрации
    Об этом свидетельствует ответ Департамента здоровья Таллиннскому университету, чей международный экзаменационный центр поинтересовался, какие еще вакцины, кроме четырех используемых в Эстонии, являются приемлемыми.
    "Эстония признаёт те вакцины, которые признаны исходной страной", - ответил вузу Департамент здоровья.
    Что касается доказательства вакцинации и того факта, что QR-код документов, выданных иностранным государством, не всегда может быть прочитан в Эстонии, то, как отмечает департамент, оценить соответствие справки требованиям возможно на основании указанных в ней данных.
    Какие вакцины применяются в разных странах, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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