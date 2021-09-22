Новости

dv.ee

22 сентября 2021 в 13:50 Поделиться:









Глава Estravel: прошлый кризис – это детский сад по сравнению с нынешним

Айво Такис. Фото: Raul Mee

По словам владельца крупнейшего туристического агентства Эстонии Estravel Айво Такиса, если во время предыдущего кризиса оборот компании упал на 20%, то из-за коронакризиса оборот снизился на все 70%. «Предыдущий кризис был похож на детский сад, но тогда это казалось ужасно большим падением», - рассказал Такис на конференции Äriplaan 2022.

Он отмечает, что в прошлый раз компания вернулась к докризисному обороту за пять лет, однако сколько времени потребуется сейчас – сказать сложно: «Мы уверены, что в этом году выйдем в плюс».