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    Банк Эстонии: средняя зарплата в 2023 году составит 1768 евро в месяц

    Президент Банка Эстонии Мадис МюллерФото: Рауль Меэ

    Банк Эстонии прогнозирует, что рост зарплат в темпе, превышающем 7%, продолжится ещё пару лет. Согласно прогнозу центробанка, средняя зарплата в 2021 году составит 1542 евро в месяц, в 2022 году - 1656 евро в месяц, в 2023 году - 1768 евро в месяц.

    Банк Эстонии прогнозирует, что в 2021 году ВВП Эстонии вырастет на 9,5%. На 2022 и 2023 годы прогнозируется более скромный рост в размере 3,5%. Этим прогнозом поделился на конференции Äriplaan 2022 президент Банка Эстонии Мадис Мюллер.
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