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    Еврокомиссия одобрила план восстановления экономики Эстонии

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock
    В воскресенье вечером Европейская комиссия принципиально одобрила план восстановления экономики Эстонии, объем которого составляет чуть менее миллиарда евро, передает rus.err.ee.
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    "Новость заключается в том, что мы получили одобрение на утверждение плана восстановления экономики Эстонии. Из этого миллиарда более 200 миллионов пойдут непосредственно на развитие бизнеса в различных сферах", - cообщила министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.
    Она пояснила, что на эти деньги компании смогут модернизировать свои системы управления и стать более экологичными. Кроме того, более 200 миллионов будет потрачено на поддержку цифрового поворота, а Таллинн получит средства на запуск трамвайной линии, которая соединит Юлемисте со Старым портом Таллинна.

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