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27 сентября 2021 в 8:21 Поделиться:









Еврокомиссия одобрила план восстановления экономики Эстонии

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В воскресенье вечером Европейская комиссия принципиально одобрила план восстановления экономики Эстонии, объем которого составляет чуть менее миллиарда евро, передает rus.err.ee.

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"Новость заключается в том, что мы получили одобрение на утверждение плана восстановления экономики Эстонии. Из этого миллиарда более 200 миллионов пойдут непосредственно на развитие бизнеса в различных сферах", - cообщила министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.

Она пояснила, что на эти деньги компании смогут модернизировать свои системы управления и стать более экологичными. Кроме того, более 200 миллионов будет потрачено на поддержку цифрового поворота, а Таллинн получит средства на запуск трамвайной линии, которая соединит Юлемисте со Старым портом Таллинна.