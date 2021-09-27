Еврокомиссия одобрила строительство Таллиннской больницы

Еврокомиссия принципиально одобрила план восстановления экономики Эстонии, в том числе и финансирование строительства Таллиннской больницы в объеме 280 млн евро. При поддержке Фонда восстановления экономики ЕС и в сотрудничестве Эстонского государства и города Таллинна в планах к 2027 году построить вместо нынешних Ида-Таллиннской и Ляэне-Таллиннской больниц новый современный медицинский городок возле Певческого поля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальных дел.
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