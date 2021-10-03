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dv.ee

3 октября 2021 в 11:00 Поделиться:









Финансовая инспекция планирует создать институт омбудсмена

Председатель правления Финансовой инспекции Кильвар Кесслер Фото: Liis Treimann

В конце сентября стало известно, что председатель правления Финансовой инспекции Кильвар Кесслер переизбран на третий должностной срок. В интервью радио Äripäev он рассказал о трех направлениях, на которых инспекция сосредоточится в ближайшем будущем.

На данный момент Финансовая инспекция разрабатывает программу деятельности. Один из ее пунктов – создание института финансового омбудсмена.