Porto Franco берет все больше кредитов

Тедер: всё необходимо делать самому, а в конце на шею еще и сядет прокурор

Четвертого марта бизнесмен Хиллар Тедер был освобожден из-под стражи и переведен под электронное наблюдение. Он отказывается признавать свою вину в совершении коррупционного преступления и утверждает, что стал жертвой бизнес-войны, пишет