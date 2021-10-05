Porto Franco берет все больше кредитов

Экономический прогноз Swedbank: дефицит рабочей силы и ресурсов сдерживает объемы производства
Высокие показатели роста розничной торговли и промышленности в июле и августе указывают на сохранение высоких темпов экономического роста в третьем квартале, считает главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
Высокие показатели роста розничной торговли и промышленности в июле и августе указывают на сохранение высоких темпов экономического роста в третьем квартале, считает главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.