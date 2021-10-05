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    Porto Franco берет все больше кредитов

    Долговая нагрузка девелоперского проекта Porto Franco, оказавшегося в центре коррупционного скандала, за прошлый год значительно увеличилась, сообщает Äripäev.

    Строительство комплекса Porto Franco в Таллинне.Фото: Лийз Трейманн
    В отчете Porto Franco за предыдущий финансовый год говорится о том, что в 2020 году были получены ссуды от связанных с проектом компаний и прочих фирм на общую сумму 22,1 миллиона евро, пишет Äripäev.
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