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Nordecon построит офисное здание за 20 млн евро

Проект Roseni Maja. Фото: Pressifoto

Nordecon AS заключил с Roseni Kinnisvara OÜ, дочерним предприятием NG Investeeringud OÜ, договор генерального подряда на строительство офисного здания по адресу Ахтри, 4. Об этом компания сообщила в пресс-релизе.