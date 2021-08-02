dv.ee • 2 августа 2021 в 13:17
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Строительство

Nordecon построит офисное здание за 20 млн евро

Проект Roseni Maja.   Фото: Pressifoto

Nordecon AS заключил с Roseni Kinnisvara OÜ, дочерним предприятием NG Investeeringud OÜ, договор генерального подряда на строительство офисного здания по адресу Ахтри, 4. Об этом компания сообщила в пресс-релизе.

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