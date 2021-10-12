  • Поделиться:

    В Латвии в банки пускают только вакцинированных клиентов

    С начала нынешней недели в Латвии услуги в конторах банков предоставляются по предварительной записи только тем клиентам, кто имеет сертификат вакцинации, сообщает газета Latvijas Avize.

    Отделеник Swedbank в Риге (иллюстративное фото).Фото: Ints Kalnins, Reuters/Scanpix
    Сертификат необходимо будет предъявить вместе с удостоверяющим личность документом перед посещением филиала банка, пишет Latvijas Avize.
    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
      Оформите подписку на «Деловые ведомости»
      Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.

      Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

      Поделиться:
    • Самое читаемое
    Статьи по теме

    Давид и Голиаф: как местному продавцу одолеть глобальных гигантов онлайн-торговли
    Новые коронавирусные меры и ограничения - вопрос нескольких недель
    ТОП: кто платит лучшие зарплаты в сфере розничной торговли
    Инвестор
    Stockmann приступает к сокращению персонала В том числе в Эстонии и Латвии
    Финский ритейлер Stockmann объявил о сокращении штатов в Финляндии, Эстонии и Латвии. Согласно планам руководства концерна, ежегодная экономия таким образом составит порядка 4 миллионов евро, сообщает Äripäev.
    Финский ритейлер Stockmann объявил о сокращении штатов в Финляндии, Эстонии и Латвии. Согласно планам руководства концерна, ежегодная экономия таким образом составит порядка 4 миллионов евро, сообщает Äripäev.
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Владимир Вайнгорт: чудовище инфляции уже пожирает наши доходы Чего же ждет правительство?
    «Сон разума рождает чудовищ» - так называется один из офортов Франсиско Гойи. Не хочу никого обидеть, но понять, почему случившийся из-за выброса вверх цен на энергетические ресурсы экономический катаклизм (ничем не отличающийся в мире финансов от землетрясения или заработавшего вулкана в природе) не привёл к экстраординарным мерам властей, категорически невозможно, пишет доктор экономических наук, научный руководитель клуба "Кардис" Владимир Вайнгорт.
    «Сон разума рождает чудовищ» - так называется один из офортов Франсиско Гойи. Не хочу никого обидеть, но понять, почему случившийся из-за выброса вверх цен на энергетические ресурсы экономический катаклизм (ничем не отличающийся в мире финансов от землетрясения или заработавшего вулкана в природе) не привёл к экстраординарным мерам властей, категорически невозможно, пишет доктор экономических наук, научный руководитель клуба "Кардис" Владимир Вайнгорт.
    Все мнения
    Новости
    Все статьи
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Эпицентр
    Все большие материалы
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение