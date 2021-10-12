В Латвии в банки пускают только вакцинированных клиентов

Владимир Вайнгорт: чудовище инфляции уже пожирает наши доходы

«Сон разума рождает чудовищ» - так называется один из офортов Франсиско Гойи. Не хочу никого обидеть, но понять, почему случившийся из-за выброса вверх цен на энергетические ресурсы экономический катаклизм (ничем не отличающийся в мире финансов от землетрясения или заработавшего вулкана в природе) не привёл к экстраординарным мерам властей, категорически невозможно, пишет доктор экономических наук, научный руководитель клуба "Кардис" Владимир Вайнгорт.

«Сон разума рождает чудовищ» - так называется один из офортов Франсиско Гойи. Не хочу никого обидеть, но понять, почему случившийся из-за выброса вверх цен на энергетические ресурсы экономический катаклизм (ничем не отличающийся в мире финансов от землетрясения или заработавшего вулкана в природе) не привёл к экстраординарным мерам властей, категорически невозможно, пишет доктор экономических наук, научный руководитель клуба "Кардис" Владимир Вайнгорт.