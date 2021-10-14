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    Эстонские фирмы участвуют в крупнейшей транспортной выставке Центральной Азии

    Несмотря на трудности, связанные с коронавирусными ограничениями, ведущие транспортные и логистические компании Эстонии принимают участие в крупнейшей транспортной выставке в Центрально-Азиатском регионе Transkazakhstan/Translogistika 2021.

    Делегация Эстонии на выставке TransKazakhstan 2021.Фото: BaltMarketConsult
    Казахстанская международная выставка "Транспорт и логистика" (Transkazakhstan/Translogistika 2021) проходит в эти дни в Алматы. Эстонские компании, как и в предыдущие годы, представлены на национальном стенде.
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