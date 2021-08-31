Таллиннский порт готовится инвестировать в водородную инфраструктуру

Не исключено, что Таллиннскому порту (Tallinna Sadam AS) удастся извлечь определенную выгоду из новой европейской экологической политики. Однако в ближайшие годы для этого потребуются значительные инвестиции, считает член правления Tallinna Sadam Маргус Вихман.

Руководство Tallinna Sadam полагает, что от "зеленого поворота" Эстония только выиграет Фото: Лийз Трейманн

«Что касается развития морских ветропарков, то очевидно, что мы должны быть готовы к этому в ближайшие 5 лет. Конечно, мы не будем предлагать ни технику, ни строительство - речь идет об инфраструктуре», - поясняет Вихман.