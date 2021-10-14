Нехватка газа в Европе провоцирует рост спроса на нефть

Интрига выборов в Таллинне сохраняется во всей своей полноте

Предварительное голосование на муниципальных выборах набирает обороты, а таллиннская интрига, точнее, вопрос о том, кто возглавит столичную власть и вообще - как она будет выглядеть, ничуть не ослабевает, пишет политический обозреватель «Деловых ведомостей» Эльконд Либман.

Предварительное голосование на муниципальных выборах набирает обороты, а таллиннская интрига, точнее, вопрос о том, кто возглавит столичную власть и вообще - как она будет выглядеть, ничуть не ослабевает, пишет политический обозреватель «Деловых ведомостей» Эльконд Либман.