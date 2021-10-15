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    Крупнейший производитель стали в Европе ограничивает работу заводов

    Компания ArcelorMittal - крупнейший в Европе производитель стали - ограничила в часы пик работу ряда своих европейских заводов из-за резко возросших расходов на электроэнергию, пишет Financial Times.

    На заводе ArcelorMittal в бельгийском городе Гент (иллюстративное фото).Фото: YVES HERMAN, Reuters/Scanpix
    Согласно заявлению ArcelorMittal, компания была вынуждена ввести «короткие выборочные перерывы в производстве» на некоторых своих электродуговых печах в Европе, которые производят так называемый «длинномерный прокат», используемый в основном в строительном секторе, информирует Financial Times.
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