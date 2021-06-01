Kuusakoski: рекордная цена на металлолом заставила предпринимателей действовать

Этой весной рекордно высокая цена на лом черных металлов и меди заставила предпринимателей действовать особенно активно, и в скупку привозят сельскохозяйственные машины и станки, про которые, по словам члена правления AS Kuusakoski Тоомаса Колламаа, он и не думал, что такие в Эстонии еще сохранились. Кроме того, на мысль о повторном использовании людей наводит желание оставить нашим потомкам более чистую планету.

„Наша миссия – беречь свою планету, и мы хотим, чтобы каждое последующее поколение делало определенные вещи лучше предыдущего. «Зеленое» мышление – это тенденция, которая пришла, чтобы остаться. И не только во взглядах людей, но и во взглядах предприятий, – говорит Колламаа. – Очень наглядно это проявляется именно весной, когда на складах и промышленных предприятиях проходит большая чистка, и нам в больших количествах направляют старые металлические станки, сельскохозяйственные машины, шины, свинцово-кислотные аккумуляторы и электронику. Сегодня частных и коммерческих клиентов, которые до сих пор сомневались, конечно, заставляет действовать и чрезвычайно хорошая цена на металлолом”.

Он прибавляет, что пару десятков и более лет назад большая часть оборудования и машин были более или менее целиком изготовлены из металла, и утилизировать их было просто. В наши дни и работа Kuusakoski изменилась – оборудование состоит из различных материалов, которые нужно отделять друг от друга и направлять на повторное использование или в отходы. „Однако позитивно, что если раньше предметы отправляли на свалку очень легко, то теперь этого уже нет. Сейчас скорее думают в первую очередь о повторном использовании и переработке. К сожалению, человеческое мышление не меняется за одну ночь. И все же видно, что об окружающей среде задумываются все больше. Для предпринимателей, ответственно относящихся к окружающей среде, очень важно, что станет с их отходами дальше”.

Путь металла от клиента до воспроизводства должен быть под контролем

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Основной вид деятельность Kuusakoski – повторное использование металлов. Выделенные в ходе промышленных процессов металлы и другие материалы продают как сырье в Финляндию и другие страны. Повторное использование сырья позволяет промышленности сокращать добычу и обогащение руд. Добыча и освоение новых металлических руд расходуют почти на 95% больше энергии, чем фактически уходит на переработку использованного металла. Таким образом, путем повторного использования Kuusakoski помогает уменьшить загрязнение углекислым газом, образование сточных вод и складируемые на свалке отходы.

Металлы можно использовать снова и снова, ведь „срока годности” у них нет. Вид металла не имеет значения – принимают как железо, медь, алюминий, нержавейку, так и другие промышленные металлы. Находящаяся в собственности Kuusakoski единственная в Эстонии мельница для металлолома, например, в состоянии направить на повторное использование до 95% сданного на слом автомобиля. Часто считается, что скупщики собирают черные металлы и нержавейку, а также медь и алюминий, но на самом деле разновидностей скупаемого металлолома намного больше: например, одного только алюминия 13 сортов. Тот, из которого изготовлены оконные профили, полностью отличается от старой алюминиевой посуды или проволоки. Больше всего ценятся, конечно, материалы чистые и высококачественные.

Концерн Kuusakoski занимается скупкой металлов уже более 100 лет. У предприятия заключены сотни договоров с металлообработчиками и заводами, которые постоянно нуждаются в металлах. „Мы скупаем и перерабатываем металл тщательно и с соблюдением законов. Принося нам металлолом, клиент может быть уверен, что его направят на повторное использование. Сеть Kuusakoski простирается по всему миру, и мы всегда были пропагандистами и приверженцами «зеленого» мышления, - говорит Колламаа. – Мы сотрудничаем в различных проектах с министерством окружающей среды и тщательно соблюдаем закон об отходах”.

Договорным коммерческим клиентам, основной поток отходов которых составляют металлы, предлагается комплексная услуга по приему и переработке отходов различных сортов. Услуга распространяется на некоторые или все из нижеперечисленных групп изделий: строительные отходы и отходы от сноса, отходы упаковки, в т.ч. сертификаты повторного использования, разные виды картона, крупногабаритные отходы, электрические и электронные отходы, опасные отходы, пластики, бытовые отходы, необходимое клиенту оборудование, контейнеры, транспортировка.

Председатель правления Kuusakoski Урмо Вийзитамм объясняет, что договоры коммерческих клиентов связаны с биржевыми ценами на металлы, и скупщик не может изменять их по своему усмотрению. „Цена при продаже металлов, конечно, важна, но на самом деле есть и другие важные аспекты: честное взвешивание, прозрачное ценообразование, быстрое и профессиональное делопроизводство, контролируемый путь металлолома, качество обслуживания и чтобы были уплачены все платежи государству, сторонам и работникам. Концерн Kuusakoski никогда не платил и не будет платить зарплату в конверте. Кроме того, мы – единственный в Эстонии переработчик металла, имеющий сертификат экологического менеджмента ISO 14001:2015. Счастлива природа – счастливее и все мы!”

Услуга „все в одном” для предприятий

„Наше общегосударственное обслуживание включает услуги по сносу, сбор материалов и соответствующие контейнеры, переработку и повторное использование материалов и услуги логистики. Мы предлагаем коммерческим клиентам профессиональные услуги по сносу, демонтажу и логистике, а также комплексную услугу по приему и переработке отходов различных сортов. Наши логистические цепочки в высшей степени оптимизированы,” – отмечает Вийзитамм.

В концерне Kuusakoski есть особый отдел переработки электронных отходов, где 13 работников ежедневно демонтируют и сортируют электронные отходы вручную. Здесь важно, чтобы электронные отходы не измельчались каким-либо большим прессом, старую электронику правильно разбирают и сортируют по видам металла. Обработка компьютеров происходит также согласно закону о защите данных: из памяти компьютеров, привезенных в Kuusakoski на переработку, ничего не „просачивается“, все перерабатывается согласно требованиям.

Услуги по сносу предприятие до сих пор широко не рекламировало, ведь, с одной стороны, их ниша –главным образом демонтаж металлоконструкций и оборудования и, с другой, лучшая реклама – это рекомендация, которая передается из уст в уста. Стандартных решений в этой области нет, работали и на амортизированной зерносушилке советских времени, и у производственной линии на базе высоких технологий, рядом с которой нужно было демонтировать устаревшее оборудование. При этом основным приоритетом Kuusakoski всегда оставалась безопасность труда.

„Мы готовы выполнять демонтаж амортизированных производственных линий также по ночам, чтобы не мешать производству. Каждый объект особенный, но достоверно одно – все производственное оборудование, предназначенное для отправки в утиль, именно туда и попадет. Не существует опасности, что производственное оборудование перепродадут и оно попадет, например, в руки конкурентов. То, что направлено на переплавку, туда и отправится. В нашем здании каждый секрет хранится надежно!” – говорит Вийзитамм. Kuusakoski занимается также измельчением металла, например, для автомобильных предприятий, и имущества, конфискованного таможней.

Соглашение доброй воли о сотрудничестве по пресечению краж металла

В Эстонии неизменно серьезной проблемой являются кражи металла, которые влекут за собой прямую угрозу жизни людей и значительный материальный ущерб при ликвидации последствий мародерства. В 2015 году концерн Kuusakoski стал инициатором Соглашения доброй воли, цель которого – внести свой вклад в предотвращение и пресечение краж металла. Добиться успеха здесь можно только путем тесного взаимного сотрудничества и оповещения общественности, для этого и предприняли первичное составление проекта Соглашения доброй воли и привлечение заинтересованных сторон. Иными словами, вступление добровольно, но, конечно, желательно, так как демонстрирует проявление заботы.

Цель соглашения – повысить эффективность предотвращения в местах скупки металла: помимо установленных по закону обязанностей проверки данных сдающего металл лица на основании документа, удостоверяющего личность, брать у лиц, сдающих металл, контактные данные и по возможности снабжать пункты скупки металла камерами видеонаблюдения. А также обучать скупщиков металла, чтобы избежать приема в местах скупки металлических предметов, ставших жертвой кражи.

В Эстонии множество предприятий, имеющих разрешение на прием металлолома, но наиболее известным предприятием с самым большим опытом является Kuusakoski. Это должно вселять доверие, поскольку такое большое предприятие не может позволить себе ни экологических, ни других законодательных промахов. Концерн Kuusakoski последние 29 лет сохраняет в Эстонии позицию лидера рынка. Она базируется не только на более высокой покупной цене, но и на непрерывном развитии и качестве. Концепция Kuusakoski Eesti – быть европейским предприятием на эстонском рынке, цель деятельности предприятия – создавать для клиентов экологичные ценности при переработке всех промышленных металлов. AS Kuusakoski является членом Ассоциации экологического менеджмента Эстонии.