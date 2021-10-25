На компенсацию стоимости электроэнергии власти выделят 125 млн евро

Юри Ратас: мы находимся на грани катастрофы

«Мы находимся в критическом положении – на грани катастрофы. Чтобы избежать ее, уже с этого момента необходимо, чтобы каждый из нас содействовал разрешению ситуации, и мы все считались друг с другом», - написал Ратас на своей

«Мы находимся в критическом положении – на грани катастрофы. Чтобы избежать ее, уже с этого момента необходимо, чтобы каждый из нас содействовал разрешению ситуации, и мы все считались друг с другом», - написал Ратас на своей