Эксперт: что стоит учитывать при покупке недвижимости?

Криптовалюты и «зеленый поворот» - сферы особого внимания Бюро по экономическим преступлениям

По словам руководителя Бюро Центральной криминальной полиции по предотвращению экономических преступлений Лехо Лаура, сегодня его подчиненные уделяют самое пристальное внимание деятельности криптовалютных платформ, а также учреждениям, занимающимся распределением многомиллионных субсидий «зеленого поворота».

По словам руководителя Бюро Центральной криминальной полиции по предотвращению экономических преступлений Лехо Лаура, сегодня его подчиненные уделяют самое пристальное внимание деятельности криптовалютных платформ, а также учреждениям, занимающимся распределением многомиллионных субсидий «зеленого поворота».