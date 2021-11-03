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    В Финляндии обсуждают новый тип визы для поиска работы

    Финский аналитический центр деловой жизни EVA выступил с предложением ввести в стране новый тип визы для квалифицированных иностранных специалистов, передает YLE.

    Строительные объекты в Хельсинки (иллюстративное фото).Фото: MAURITZ ANTIN, EPA
    По мнению аналитиков EVA, такую визу для поиска работы можно было бы выдавать иностранным гражданам с высоким уровнем образования и хорошим трудовым опытом, сообщает YLE.
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