Новости

dv.ee

4 ноября 2021 в 9:08 Поделиться:









Запрещенное пожертвование Центристской партии: Мартин Кюннап признал свою вину

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

В Харьюском уездном суде в четверг началось судебное следствие по делу о запрещенном пожертвовании в размере 50 000 евро, сделанном в 2020 году Центристской партии. На скамье подсудимых оказались три человека - предприниматель Мартин Кюннап, его бывшая спутница жизни Яна-Хелен Юхасте и Каталина Порро.

В ходе судебного следствия полностью свою вину признал только Мартин Кюннап, сообщает rus.err.ee.

По словам адвоката Кюннапа, его подзащитный стал жертвой манипуляции и принял неправильное решение, согласившись сделать Центристской партии скрытое пожертвование.

Каталина Порро своей вины не признала. Яна-Хелен Юхасте заявила, что согласна с озвученными в обвинительном заключении обвинениями в свой адрес, однако прямо на вопрос о том, признает ли он себя виновной, Юхасте не ответила.

Как писали «Деловые ведомости», прошлым летом предприниматель Яна-Хелен Юхасте сделала пожертвование Центристской партии в размере 50 000 евро. Комиссия по надзору за финансированием партий предположила, что доходы Юхасте были слишком малы, чтобы сделать такое пожертвование, и направила запрос в прокуратуру.

Читайте также Владимир Вайнгорт: благотворительность не должна быть источником дохода

Согласно обвинению, предприниматель Мартин Кюннап передал члену Центристской партии Каталине Порро 20 000 евро, чтобы та использовала свое влияния для получения выгодного для предпринимателя строительно-правового решения, связанного с девелопментом жилого проекта на Таллиннском ипподроме.

Суд постановил, что в действительности Порро приукрасила свое влияние и поэтому не смогла добиться выгодного для Кюннапа решения. Несмотря на это, по оценке прокуратуры, речь идет о ситуации, когда бизнес-деятельность пытались стимулировать недопустимыми средствами. Кюннап и Порро обвиняются в заключении торгового соглашения о влиянии властью.

Второе обвинение касается вышеупомянутого Мартина Кюннапа и его бывшей спутницы жизни Яны-Хелен Юхасте. Согласно обвинению, в январе 2020 года бизнесмен пожертвовал Центристской партии 50 000 евро, но, чтобы скрыть свою причастность, сделал перевод через банковский счет Юхасте.