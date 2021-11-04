  • Поделиться:

    Запрещенное пожертвование Центристской партии: Мартин Кюннап признал свою вину

    Иллюстративное фото.Фото: Andras Kralla

    В Харьюском уездном суде в четверг началось судебное следствие по делу о запрещенном пожертвовании в размере 50 000 евро, сделанном в 2020 году Центристской партии. На скамье подсудимых оказались три человека - предприниматель Мартин Кюннап, его бывшая спутница жизни Яна-Хелен Юхасте и Каталина Порро.

    В ходе судебного следствия полностью свою вину признал только Мартин Кюннап, сообщает rus.err.ee.
    По словам адвоката Кюннапа, его подзащитный стал жертвой манипуляции и принял неправильное решение, согласившись сделать Центристской партии скрытое пожертвование.
    Каталина Порро своей вины не признала. Яна-Хелен Юхасте заявила, что согласна с озвученными в обвинительном заключении обвинениями в свой адрес, однако прямо на вопрос о том, признает ли он себя виновной, Юхасте не ответила.
    Как писали «Деловые ведомости», прошлым летом предприниматель Яна-Хелен Юхасте сделала пожертвование Центристской партии в размере 50 000 евро. Комиссия по надзору за финансированием партий предположила, что доходы Юхасте были слишком малы, чтобы сделать такое пожертвование, и направила запрос в прокуратуру.
    Читайте также
    23 декабря 2020
    Владимир Вайнгорт: благотворительность не должна быть источником дохода
    Согласно обвинению, предприниматель Мартин Кюннап передал члену Центристской партии Каталине Порро 20 000 евро, чтобы та использовала свое влияния для получения выгодного для предпринимателя строительно-правового решения, связанного с девелопментом жилого проекта на Таллиннском ипподроме.
    Суд постановил, что в действительности Порро приукрасила свое влияние и поэтому не смогла добиться выгодного для Кюннапа решения. Несмотря на это, по оценке прокуратуры, речь идет о ситуации, когда бизнес-деятельность пытались стимулировать недопустимыми средствами. Кюннап и Порро обвиняются в заключении торгового соглашения о влиянии властью.
    Второе обвинение касается вышеупомянутого Мартина Кюннапа и его бывшей спутницы жизни Яны-Хелен Юхасте. Согласно обвинению, в январе 2020 года бизнесмен пожертвовал Центристской партии 50 000 евро, но, чтобы скрыть свою причастность, сделал перевод через банковский счет Юхасте.

    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Чего не стоит делать, когда заказываешь софт в IT-компании?
Аукцион на покупку Т1 провалился во второй раз
Рынок недвижимости продолжает бить рекорды
Инвестор
Количество пассажиров Tallink на линии Эстония-Швеция выросло в десять раз
В октябре количество пассажиров Tallink значительно выросло – на линии Эстония-Швеция компания перевезла в десять раз больше туристов, следует из сообщения фондовой биржи.
В октябре количество пассажиров Tallink значительно выросло – на линии Эстония-Швеция компания перевезла в десять раз больше туристов, следует из сообщения фондовой биржи.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Повсюду празднуют, Таллинн темнит
Будущие столичные "концессионеры" продолжают обсуждать расстановку сил. Меж тем из других городов уже доносится звон бокалов, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Будущие столичные "концессионеры" продолжают обсуждать расстановку сил. Меж тем из других городов уже доносится звон бокалов, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Все мнения
Эпицентр
Криптовалюты и «зеленый поворот» - сферы особого внимания Бюро по экономическим преступлениям
По словам руководителя Бюро Центральной криминальной полиции по предотвращению экономических преступлений Лехо Лаура, сегодня его подчиненные уделяют самое пристальное внимание деятельности криптовалютных платформ, а также учреждениям, занимающимся распределением многомиллионных субсидий «зеленого поворота».
По словам руководителя Бюро Центральной криминальной полиции по предотвращению экономических преступлений Лехо Лаура, сегодня его подчиненные уделяют самое пристальное внимание деятельности криптовалютных платформ, а также учреждениям, занимающимся распределением многомиллионных субсидий «зеленого поворота».
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: какая это собака? Dogecoin уже не лидер
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей ненедли, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей ненедли, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение