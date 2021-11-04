Запрещенное пожертвование Центристской партии: Мартин Кюннап признал свою вину
Иллюстративное фото.Фото: Andras Kralla
В Харьюском уездном суде в четверг началось судебное следствие по делу о запрещенном пожертвовании в размере 50 000 евро, сделанном в 2020 году Центристской партии. На скамье подсудимых оказались три человека - предприниматель Мартин Кюннап, его бывшая спутница жизни Яна-Хелен Юхасте и Каталина Порро.
В ходе судебного следствия полностью свою вину признал только Мартин Кюннап, сообщает rus.err.ee.
По словам адвоката Кюннапа, его подзащитный стал жертвой манипуляции и принял неправильное решение, согласившись сделать Центристской партии скрытое пожертвование.
Каталина Порро своей вины не признала. Яна-Хелен Юхасте заявила, что согласна с озвученными в обвинительном заключении обвинениями в свой адрес, однако прямо на вопрос о том, признает ли он себя виновной, Юхасте не ответила.
Как писали «Деловые ведомости»,
прошлым летом предприниматель Яна-Хелен Юхасте сделала пожертвование Центристской партии в размере 50 000 евро. Комиссия по надзору за финансированием партий предположила, что доходы Юхасте были слишком малы, чтобы сделать такое пожертвование, и направила запрос в прокуратуру.
Согласно обвинению, предприниматель Мартин Кюннап передал члену Центристской партии Каталине Порро 20 000 евро, чтобы та использовала свое влияния для получения выгодного для предпринимателя строительно-правового решения, связанного с девелопментом жилого проекта на Таллиннском ипподроме.
Суд постановил, что в действительности Порро приукрасила свое влияние и поэтому не смогла добиться выгодного для Кюннапа решения. Несмотря на это, по оценке прокуратуры, речь идет о ситуации, когда бизнес-деятельность пытались стимулировать недопустимыми средствами. Кюннап и Порро обвиняются в заключении торгового соглашения о влиянии властью.
Второе обвинение касается вышеупомянутого Мартина Кюннапа и его бывшей спутницы жизни Яны-Хелен Юхасте. Согласно обвинению, в январе 2020 года бизнесмен пожертвовал Центристской партии 50 000 евро, но, чтобы скрыть свою причастность, сделал перевод через банковский счет Юхасте.
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