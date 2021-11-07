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    Глава Swedbank: рост цен на электроэнергию требует политического решения

    Руководитель Swedbank Eesti Олави Лепп.Фото: LIIS TREIMANN

    По словам руководителя Swedbank Eesti Олави Леппа, рост цен на энергоносители может продлиться еще несколько кварталов, и для решения проблемы необходимо политическое решение, пишет rus.err.ee.

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    «Я думаю, что в какой-то момент ситуация стабилизируется, но, по крайней мере, следующие несколько кварталов не дают особых поводов для оптимизма», - считает Лепп, добавляя, что рост цен в значительной степени связан с энергоносителями и климатической политикой, поэтому ценовое ралли может продлиться еще какое-то время.
    Глава Swedbank уверен, что решение проблемы требует политического решения во всем Европейском союзе: «Я думаю, здесь есть две основные стороны: одна - это Европейский союз, которому нужно серьезно подумать о том, как обеспечить конкурентоспособность экономики ЕС в мире, и, во-вторых, как обеспечить повседневную жизнь своих граждан».
    Вторая сторона – это эстонское государство, которое, по оценке Леппа, может компенсировать потребителям часть счета за электроэнергию, однако это не может быть долгосрочным решением: «Мы можем на одну зиму вычесть сетевые расходы, но необходимость в обслуживании сетей никуда не денется - необходимо найти решение проблемы цен на энергию».

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