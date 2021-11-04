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Передовая ДВ

4 ноября 2021 в 8:25 Поделиться:









Передовая ДВ: «Зелёные» цели - это хорошо, но планы должны быть реалистичными

Фото: Анти Веэрмаа

В Глазго проходит Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (или сокращённо - COP26). Лидеры 197 стран, подписавшие данную конвенцию, обсуждают, как спасти человечество от чрезмерного изменения климата в будущем.

Для Эстонии тема не нова: рекордные цены на электричество не позволяют нам забыть о том, к чему может привести «зелёный переход», если он осуществляется непродуманно. Одна из причин роста цен - неблагоприятные погодные условия, от которых зависит производство возобновляемой энергии. Да и прекращение развития сланцевой энергетики падению цен не способствовало. Хотя именно сланец нас в этом году как никогда спас: зимой, когда были холода, и осенью, когда были рекордные цены на электричество, резервные сланцевые мощности были задействованы по полной. Напомним, что правительство планирует к 2030 году отказаться от сланцевых электростанций полностью. Чем оно их собирается заместить, остаётся только гадать.