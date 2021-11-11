Предполагаемый пособник киберпреступников задержан в Эстонии

Эпидемия дигитальной преступности – что пошло не так и как защитить себя?

8 декабря один из мировых лидеров в сфере кибербезопасности, компания Fireeye, объявила в своём блоге, что её… взломали. При этом взломали не продукты компании как таковые, а украли её инструментарий для тестирования этих продуктов на прочность, пишет эксперт в области инфотехнологий Владимир Елов.