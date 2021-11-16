Дефицит бюджета госсектора сократился на 276 миллионов евро

Минобразования: средства из бюджета на 2022 год будут выделены на повышение зарплат и развитие науки

Из средств госбюджета на 2022 год правительство планирует повысить заработную плату учителей, а также выделить дополнительные средства на науку и высшее образование, восполнение пробелов в знаниях и эстоноязычное образование, сообщает пресс-служба Министерства образования.