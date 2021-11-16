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    Зафиксировано 869 новых случаев коронавируса, умерли 11 человек

    За минувшие сутки было проанализировано 6613 первичных тестов на коронавирус, 869 из них дали положительный результат. 562 человека из новых инфицированных (64,6%) не были привиты.

    Вакцинация от коронавируса (иллюстративное фото).Фото: Georges Schneider, Xinhua via ZUMA Press
    Как сообщает Департамент здоровья, за сутки от коронавируса скончались 11 человек в возрасте от 68 до 99 лет.
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