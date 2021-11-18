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Инвестор
Интерес инвесторов к акциям Enefit Green по-прежнему высок
Акции эстонского предприятия по производству возобновляемой энергии Enefit Green день за днем ставят новые ценовые рекорды, а интерес инвесторов к ним по-прежнему высок, пишет Äripäev.
Акции эстонского предприятия по производству возобновляемой энергии Enefit Green день за днем ставят новые ценовые рекорды, а интерес инвесторов к ним по-прежнему высок, пишет Äripäev.
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Mнение
Нехватка рабочей силы: одного шага недостаточно
В начале ноября на Эстонском деловом форуме, проведённом «Деловыми ведомостями», министр предпринимательства Андрес Сутть проговорился, что его министерство готовит законопроект, позволяющий продлить срок, в течение которого работники из третьих стран смогут находиться в Эстонии.
В начале ноября на Эстонском деловом форуме, проведённом «Деловыми ведомостями», министр предпринимательства Андрес Сутть проговорился, что его министерство готовит законопроект, позволяющий продлить срок, в течение которого работники из третьих стран смогут находиться в Эстонии.
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Эпицентр
Предприниматель прилетел из Эстонии в отпуск на Кипр и попал за решетку
Российский предприниматель Лев Саляев, последние несколько лет живший в Эстонии, арестован на Кипре, куда приехал на отдых. Россия требует его экстрадиции, обвиняя в незаконной приватизации госпредприятия. Эстонский МИД утверждает, что помочь никак не может.
Российский предприниматель Лев Саляев, последние несколько лет живший в Эстонии, арестован на Кипре, куда приехал на отдых. Россия требует его экстрадиции, обвиняя в незаконной приватизации госпредприятия. Эстонский МИД утверждает, что помочь никак не может.
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Вкус биржи: Илон сказал - Маск сделал
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
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