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Полина Волкова

24 ноября 2021 в 13:47 Поделиться:









Эстония переходит на возобновляемую энергетику. Как государство собирается это делать?

Вице-канцлер Министерства экономики по энергетике Тимо Татар. Фото: Рауль Меэ, Эйко Кинк

Согласно планам Министерства экономики, к 2030 году 42% энергии, потребляемой в Эстонии, должно происходить из возобновляемых источников. Как государство собирается этого достичь?

О планах Эстонии в сфере энергетики сегодня на конференции Energia aastakonverents 2021 рассказал вице-канцлер Министерства экономики по энергетике Тимо Татар.