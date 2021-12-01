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    Социальный эксперимент: согласятся ли арендаторы на странные условия хозяина квартиры?

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Опрос, проведённый компанией Luminor, показал, что более половины жителей Эстонии в качестве важного недостатка аренды жилья называют различные условия, выдвигаемые арендодателем, которые необходимо соблюдать. Социальный эксперимент банка также показал, что люди с опаской относятся к аренде жилья, если хозяин навязывает арендатору странные условия.

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    Почти треть респондентов отметили, что одним из недостатков аренды жилья является то, что владелец может не разрешить содержать в нём домашних животных, а чуть менее пятой части респондентов обеспокоены нежеланием владельца сдавать жильё семье с маленькими детьми. Чуть меньше, 11% респондентов, сослались на то, что владелец может не разрешить проведение ремонта, а 4% – на то, что владелец может быть против вечеринок с друзьями.
    "Почти каждый человек в какой-то момент задумывается об аренде или покупке собственного жилья. Если вы ещё не решили, где хотите жить, разумнее начать с аренды, – объясняет руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане. – Однако стоит помнить, что когда вы живете в съёмной квартире, то никогда не можете быть уверены в том, как долго вы сможете там жить, потому что даже многолетний договор аренды не даёт гарантии. Как арендатор, вы также должны следовать правилам игры арендодателя, например, приспосабливаться к его вкусам и выбору дизайна, а также согласовывать любые запросы на ремонт. Содержание домашнего животного также может быть затруднено, если арендодатель не согласен".
    При поиске квартиры для аренды человек часто сталкивается с интересными квартирами и людьми, и чтобы проиллюстрировать эти ситуации, Luminor также провёл забавный социальный эксперимент. Согласно полученным результатам, арендаторы довольно осторожны и не готовы принимать причудливые правила арендодателя. "Реакция и эмоции людей в ходе эксперимента хорошо иллюстрируют, что арендаторы не согласны с любыми безумствами. Очень хорошо, что люди заранее тщательно обдумывают, смогут ли они жить с такими условиями в долгосрочной перспективе", – сказал Ребане.
    Около половины респондентов в Эстонии признали, что основные минусы аренды жилья связаны с нестабильностью, связанной с повышением арендной платы и неожиданным расторжением договора аренды.
    "Покупка собственного жилья, безусловно, даёт гораздо большее чувство безопасности и стабильности, чем аренда. Однако, поскольку большинство людей при покупке недвижимости берут на себя кредитные обязательства или планируют жить в купленном доме или квартире несколько лет или даже всю жизнь, не стоит принимать поспешных решений", – подчеркнул Ребане.
    Опрос, в котором приняли участие более 1000 человек в возрасте от 25 до 55 лет во всех странах Балтии, был проведён в сентябре этого года в сотрудничестве с компанией Norstat.

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