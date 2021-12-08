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    Аналитики прогнозируют дальнейшее ускорение инфляции

    Главный экономист Luminor Тыну Палм.Фото: Marko Mumm

    По оценке аналитиков, ускорение роста цен в ноябре было ожидаемым, и в декабре инфляция еще больше ускорится, превысив 10%, пишет rus.err.ee.

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    "Первый квартал [следующего года в плане инфляции] будет в лучшем случае несколько умереннее четвертого квартала [этого года], но в принципе в четвертом и первом кварталах [инфляция] будет очень высокой, а затем ее темп начнет замедляться", - сказал главный экономист Luminor Тыну Палм.
    По его словам, скорость и масштабы роста цен превзошли ожидания аналитиков. Из-за высокой базы текущего года в следующем году рост цен в процентном выражении замедлится, и темп экономического роста также придется скорректировать в сторону понижения.
    В ноябре потребительские цены в Эстонии выросли в годовом сравнении на 8,8% - это стало самым быстрым темпом инфляции с 2008 года.

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