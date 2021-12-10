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    До конца года увеличения поставок электроэнергии из России ждать не стоит

    Как заявил вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Тимо Татар, системные операторы электросети стран Балтии до сих пор не достигли соглашения об увеличении объемов закупки российской электроэнергии, а потому о дополнительных энергопоставках из России до конца года речи не идет, сообщает ERR.

    Линия электропередач в Нарве (иллюстративное фото).Фото: Лийз Трейманн
    Все это означает, что в ближайшее время экспорт российской электроэнергии на рынок стран Балтии останется на уровне 200 МВт, информирует ERR.
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